российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 марта 2026, 14:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Перевозчик получил штраф за выпуск на маршрут неисправной электрички

Свердловская пригородная компания оштрафована на 100 тысяч рублей за использование для перевозки пассажиров технически неисправной электрички.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Электропоезд, следовавший из поселка Бокситы в Екатеринбург, резко остановился в 22:00 неподалеку от Серова. В вагонах погас свет, двери заблокировались. Пассажирам пришлось несколько часов дожидаться запасной электрички, чтобы добраться до пункта назначения.

«Установлено, что предприятие использовало для перевозки пассажиров по маршруту «Бокситы – Екатеринбург – Пассажирский» технически неисправный подвижной состав, что повлекло его поломку на станции Лобва и последующую задержку в движении более чем на 3 часа. За допущенные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением штрафа», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Добавим, что на маршруте «Бокситы – Екатеринбург Пассажирский» курсируют электрички «Финист».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,