Перевозчик получил штраф за выпуск на маршрут неисправной электрички

Свердловская пригородная компания оштрафована на 100 тысяч рублей за использование для перевозки пассажиров технически неисправной электрички.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Электропоезд, следовавший из поселка Бокситы в Екатеринбург, резко остановился в 22:00 неподалеку от Серова. В вагонах погас свет, двери заблокировались. Пассажирам пришлось несколько часов дожидаться запасной электрички, чтобы добраться до пункта назначения.

«Установлено, что предприятие использовало для перевозки пассажиров по маршруту «Бокситы – Екатеринбург – Пассажирский» технически неисправный подвижной состав, что повлекло его поломку на станции Лобва и последующую задержку в движении более чем на 3 часа. За допущенные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением штрафа», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Добавим, что на маршруте «Бокситы – Екатеринбург Пассажирский» курсируют электрички «Финист».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

