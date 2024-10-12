«Свет в вагонах погас, двери заблокировались»: под Серовом сломалась электричка «Екатеринбург – Бокситы»

Накануне вечером под Серовом резко остановилась электричка «Екатеринбург-Бокситы». По словам пассажиров, двери заблокировались, свет везде погас, а проводники бегали по вагонам.

«Электричка «Екатеринбург-Бокситы» резко остановилась недалеко от Серова в 22:00. Свет в вагонах погас, двери заблокировались, а проводники бегают. Что произошло – пока не понятно», – передает слова очевидцев телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком».

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, пассажиры уехали на другом поезде. Надзорное ведомство организовало проверку по факту поломки электропоезда: «Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта по соблюдению прав пассажиров».

Серов, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube