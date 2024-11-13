Прокуратура выяснила причину поломки электрички «Финист» под Серовым

Уральская транспортная прокуратура установила причину поломки электрички «Финист» на железнодорожной станции «Серов-Заводской». Инцидент произошел вечером 11 октября 2024 года. Пригородный поезд № 7075 внезапно остановился, в вагонах погас свет, а двери заблокировались. Позже пассажиров пересадили в другую электричку.

Как говорится в сообщении прокуратуры, ООО «Торговый дом СТМ» (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины») не обеспечило контроль качества поставки электропоезда, поэтому на маршруте оказалась электричка с технической неисправностью. Генеральный директор общества получил представление прокуратуры об устранении нарушений. Также в отношении «Свердловской пригородной компании» возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ за эксплуатацию неисправного подвижного состава.

Напомним, импортозамещенный электропоезд «Финист» был разработан на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Новая модель заменила «Ласточку», которая создавалась совместно с немецким концерном Siemens. Эксплуатация электричек «Финист» началась в декабре 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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