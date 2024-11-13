российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 ноября 2024, 16:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Прокуратура выяснила причину поломки электрички «Финист» под Серовым

Электропоезд «Финист». Фото СвЖД

Уральская транспортная прокуратура установила причину поломки электрички «Финист» на железнодорожной станции «Серов-Заводской». Инцидент произошел вечером 11 октября 2024 года. Пригородный поезд № 7075 внезапно остановился, в вагонах погас свет, а двери заблокировались. Позже пассажиров пересадили в другую электричку.

Как говорится в сообщении прокуратуры, ООО «Торговый дом СТМ» (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины») не обеспечило контроль качества поставки электропоезда, поэтому на маршруте оказалась электричка с технической неисправностью. Генеральный директор общества получил представление прокуратуры об устранении нарушений. Также в отношении «Свердловской пригородной компании» возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ за эксплуатацию неисправного подвижного состава.

Напомним, импортозамещенный электропоезд «Финист» был разработан на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Новая модель заменила «Ласточку», которая создавалась совместно с немецким концерном Siemens. Эксплуатация электричек «Финист» началась в декабре 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Свет в вагонах погас, двери заблокировались»: под Серовом сломалась электричка «Екатеринбург – Бокситы»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,