Перевозчика оштрафовали на 700 тысяч за то, что водители не вышли в рейс в Ураза-байрам

Администрация Екатеринбурга оштрафовала руководителей частных транспортных предприятий за нарушение контракта по перевозке пассажиров общественным транспортом.

Как сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», в пятницу, 20 марта, когда мусульмане отмечали Ураза-байрам, некоторые водители не вышли на работу, из-за чего был сорвано расписание движения автобуса 82-го маршрута. Их руководители как сторона брутто-контракта с администрацией города были штрафованы на 700 тысяч рублей.

Напомним, 20 марта вблизи крупных мусульманских религиозных учреждений Екатеринбурга были усилены патрули Госавтоинспекции. В частности, контроль за дорожным движением организовали у мечетей «Абу-Ханифа» на Репина, 42, и «Рамазан» на Димитрова, 15. Кроме того, в этот день взлетели цены на такси, так как многие водители-иностранцы решили устроить себе выходной день.

Екатеринбург, Елена Владимирова

