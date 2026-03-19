Празднование Ураза-байрама начнется завтра в 5 часов утра. Возле мечетей возможны пробки

Завтра, 20 марта, мусульмане Свердловской области отметят Ураза-байрам – праздник, символизирующий завершение священного месяца Рамадан и окончание поста.

В департаменте информационной политики напоминают, что празднование начнется с ранней молитвы, которая состоится в мечетях и молельных домах с 5:00 до 6:00. В связи с этим вблизи крупных мусульманских религиозных учреждений Екатеринбурга будут усилены патрули Госавтоинспекции. В частности, контроль за дорожным движением организуют у мечетей «Абу-Ханифа» на Репина, 42, и «Рамазан» на Димитрова, 15.

Также праздничные богослужения пройдут:

– в мечети «Маулид», переулок Воронежский, 34;

– в молельном доме «Изге калимат», улица Бажова, 219В, литер Д;

– в молельном доме на улице Артинской, 25Б, литер 3;

– в мусульманском духовно-просветительском центре памяти защитников Отечества, улица Дружининская, 4;

– в шиитской мечети «14 святых», переулок Базовый, 17, литер В.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений вблизи мечетей.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году Госавтоинспекция активно искала способы победить пробки возле молельного дома на ул. Дружининской, 4, на Старой Сортировке. Дело в том, что в дни мусульманских праздников многие прихожане приезжают на личных автомобилях, что затрудняет движение в микрорайоне. 26 марта 2025 года ведомство направило в адрес администрации Екатеринбурга письмо с предложением в дни мусульманских праздников организовать трансфер для верующих – например, отправлять автобусы от ТЦ «Таганский ряд», где работают многие иностранные граждане, до молельного дома на Дружининской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

