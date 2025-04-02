Гаишники предложили по праздникам возить мусульман на молитву автобусами

Госавтоинспекция ищет способы победить пробки возле молельного дома на ул. Дружининской, 4, на Старой Сортировке. Дело в том, что в дни мусульманских праздников многие прихожане приезжают на личных автомобилях, что затрудняет движение в микрорайоне.

Как рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, 26 марта ведомство направило в адрес администрации Екатеринбурга информационное письмо с предложением в дни мусульманских праздников организовать трансфер для верующих – например, отправлять автобусы от ТЦ «Таганский ряд», где работают многие иностранные граждане, до молельного дома на Дружининской.

«Согласовывая размещение мечети на Дружининской, власти явно не задумывались про узкие проезды, нехватку парковок. И теперь во время молитвы, особенно в праздничные дни, ближайшие дороги заставлены авто. А пробки на некогда тихих улицах вызывают ступор. Узнавал у мэрии, прокуратуры, ГИБДД, как защитить интересы жителей соседних высоток. Первой откликнулась Госавтоинспекция. Ее представители и сотрудники мэрии выезжали к молельному дому. Решили, что муниципалитет установит знаки, запрещающие остановку транспорта. Плюсом ведомство предлагает администрации запускать трансферы для верующих (например, от «Таганского ряда»)», – написал Андрей Альшевских в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», накануне праздника Ураза-байрам ГИБДД предупредила автолюбителей, что вблизи религиозных учреждений Екатеринбурга будет ограничено движение транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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