Уголовное дело о самоуправстве лидера «Мужского пути», похитившего дочь, снова рассмотрит суд

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу Андрея Брезгина, лидера движения «Мужской путь», которого ранее признали виновным в похищении дочери. Он год прятал шестилетнюю девочку от матери, своей бывшей супруги Алены.

Как установило следствие и затем суд, воспользовавшись тем, что женщина разговаривала с сыном, Брезгин схватил дочь, посадил в машину и увез ее в другой регион. Для совершения преступления он привлек двоих соучастников, один из которых заклеил обзор видеокамеры домофона, расположенного на подъезде дома, а второй увез Брезгина с дочерью на парковку на улице Пехотинцев, где он с ребенком пересел в другой автомобиль, чтобы скрыться.

Как уже писал «Новый День», в ноябре прошлого года суд Железнодорожного района Екатеринбурга признал его виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство, совершенное с применением насилия» и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

