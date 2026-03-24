На улицах Екатеринбурга снова появились электросамокаты

Утром 24 марта на улицах Екатеринбурга снова появились арендные электросамокаты. Первыми из кикшеринговых компаний сезон открыли «МТС Юрент».

На мобильном приложении сервиса видно, что самокаты расставлены в центре города – проспекте Ленина, на ул. 8 Марта, возле цирка, у ЦПКиО. Отметим, что в Екатеринбурге местами еще лежит снег.

В прошлом году самокаты «МТС Юрент» появились на улицах 23 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

