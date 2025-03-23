В Екатеринбург вернулись электросамокаты (ФОТО)

На улицах Екатеринбурга стали появляться первые прокатные самокаты после перерыва на зиму. Расставлять их начала компания «МТС Юрент»: горожане заметили СИМ возле парка Маяковского, главного учебного корпуса УрФУ и вблизи цирка.

В сервисе кикшеринга подтвердили, что сезон электросамокатов стартовал сегодня. Стоимость аренды начинается от 4,58 руб./мин. По данным приложения, самокаты уже стоят в центре города, на ЖБИ, в микрорайонах Пионерский, Втузгородок, Парковый, Вокзальный, Юго-Западный.

Другие городские кикшеринговые компании пока не начали работу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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