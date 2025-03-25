Начальник ГУ МВД обещал помочь решить проблему с самокатчиками

Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков считает, что властям Екатеринбурга следует активнее работать над тем, чтобы упорядочить деятельность кикшеринговых компаний, так как сейчас самокаты представляют серьезную проблему.

Об этом он заявил на пленарном заседании заксо, отвечая на вопрос депутата Алексея Свалова. «Я хожу по городу, я вижу эту ситуацию, стихийные стоянки самокатов, как их бросают в любом месте. Мы уже выходили с предложением это упорядочить, – сказал начальник ГУ МВД. – Но я не хочу жаловаться, а то скажут: «Опять кошмарите бизнес, не даете работать». Идем всеми законными методами, убеждаем городскую власть более предметно подходить к вопросу». Сейчас сотрудникам ППС сложно даже зафиксировать нарушения, потому что подростки ездят по трое на одном самокате с большой скоростью, пояснил руководитель ГУ МВД.

По итогам обсуждения Александр Мешков обещал депутатам, что еще раз поручит начальнику ГИБДД выйти к городской думе с предложением обсудить эту проблему.

Как сообщал «Новый День», на улицах Екатеринбурга уже появляются первые прокатные самокаты после перерыва на зиму.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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