Уровень воды в реке Пышме за сутки повысился на 24 см

За прошедшие сутки уровень воды в реке Пышме в районе села Яр (Талицкий район) повысился на 24 см и составил 286 см, притом что неблагоприятным считается уровень 760 см, сообщили в департаменте информполитики.

23 марта для защиты моста через реку Уфу, расположенного на 25-м км автодороги у рабочего поселка Ачит, было распилено 92 погонных метра льда.

Всего с начала противопаводковых мероприятий распилено более 1772 погонных метров льда, использовано 873 кг взрывчатки для расчистки русел рек около мостов.

Как уже писал «Новый День», 20 марта был разобран первый низководный мост для пропуска весеннего паводка – на реке Пышме в Талицком районе у села Яр. Временно прекращено транспортное сообщение с двумя деревнями – Заречной (11 домов, 16 человек, в том числе один ребенок) и Заселина (9 домов, 16 человек). Мост восстановят ориентировочно в мае-июне, а после вскрытия реки Пышмы начнет работать лодочная переправа. В деревнях созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

Талица, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube