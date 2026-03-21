На Урале перед паводком разобрали мост. Две деревни отрезаны от цивилизации

В Свердловской области разобрали первый низководный мост для пропуска весеннего паводка – на реке Пышме в Талицком районе. Временно прекращено транспортное сообщение с двумя деревнями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, от «большой земли» временно отрезаны деревня Заречная (11 домов, 16 человек, в том числе один ребенок) и деревня Заселина (9 домов, 16 человек). Время восстановления моста для проезда транспорта запланировано на май-июнь, а после вскрытия реки Пышмы начнет работать лодочная переправа.

В деревнях созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

Кроме того, за сутки в Свердловской области было закрыто 10 ледовых переправ – три на реке Сосьве в Серовском районе, три на реке Тавде в Гаринском районе, две на реке Пелым в Гаринском районе и две – на реке Уфе в Красноуфимском районе.

Талица, Елена Владимирова

