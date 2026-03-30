На реке Нице три деревни отрежет паводком от суши

Сегодня в Байкаловском муниципальном районе прогнозируется подтопление двух низководных мостов через Ницу – в селе Елань и селе Городище. Временно прекратится транспортное сообщение с тремя деревнями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего в этих деревнях проживают 73 человека: в Красном Бору – 16 жилых домов, 27 человек, из них двое детей, в Боровикова – 18 домов, 34 человека, из них шестеро детей, в Яру – 10 домов, 12 человек, детей нет.

Как уже писал «Новый День», 20 марта в Свердловской области разобрали первый низководный мост для пропуска весеннего паводка – на реке Пышме в Талицком районе. Временно прекращено транспортное сообщение с двумя деревнями = Заречной и Заселина, где проживают 32 человека, в том числе один ребенок.

В деревнях созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

Всего, по прогнозам Гидрометцентра, в зоне риска при прохождении весеннего паводка в Свердловской области находятся около 40 населенных пунктов, в которых проживают около 5000 человек. Также возможно подтопление садовых участков в бассейнах рек Ница, Тура, Тавда, Сосьва.

Байкалово, Елена Владимирова

