Паводок может отрезать от «большой земли» 40 населенных пунктов

В зоне риска при прохождении весеннего паводка в Свердловской области находятся около 40 населенных пунктов, в которых проживают около 5000 человек. Также возможно подтопление садовых участков.

Как рассказал на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, по сравнению с прошлыми годами новых зон риска не появилось. 40 населенных пунктов, которые могут оказаться отрезанными от путей транспортного сообщения, находятся в зоне особого внимания властей. Сформирован запас продуктов питания, медикаментов.

Начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко сообщила, что в бассейнах реках Туры, Пышмы, Ницы уже началось половодье, на 12-15 суток раньше нормы. Вскрытие большинства рек произойдет через 5-10 дней после начала половодья, во второй-третьей декаде апреля.

Наиболее неблагоприятная ситуация ожидается в бассейнах рек Ницы, Туры, Тавды и Сосьвы. До опасного уровня может подняться вода в Нице в районе города Ирбита и Туре в районе города Туринска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

