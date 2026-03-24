Заключен контракт по благоустройству набережной Исети и Ольховки

Администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт с подрядной организацией, которая займется благоустройством набережной рек Исети и Ольховки на участке от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова.

Как сообщил в своих соцсетях глава города Алексей Орлов, благоустройство участка набережной пройдет в два этапа. «Здесь будут обустроены тротуары, беговые и велодорожки, высажены деревья, кустарники и многолетние растения. Для укрепления откосов специалисты установят габионные конструкции. Также появятся площадки для тихого отдыха, детских игр и занятий спортом. Для комфорта и безопасности будут установлены малые архитектурные формы, новые опоры освещения и система видеонаблюдения», – рассказал мэр.

Напомним, в 2025 году екатеринбуржцы проголосовали за благоустройство именно этой территории.

В августе Денис Паслер показал рендеры улучшенного проекта по благоустройству набережной реки Ольховки, от улицы Гражданской до Колмогорова. «Общая площадь благоустраиваемой территории увеличится с 21 тысячи до 31 тысячи квадратных метров, длина беговой и велосипедной дорожек превысит 550 метров, а площадь спортивной зоны – 503 квадратных метра», – добавил Паслер в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

