На Урале пресечена деятельность 57 лидеров и членов этнических ОПГ

В 2025 году органами внутренних дел Свердловской области пресечена деятельность 57 лидеров и активных членов этнических организованных преступных группировок, что на 54,1% выше, чем в 2024 году. Об этом сообщил на заседании заксо начальник ГУ МВД региона Александр Мешков.

В общей сложности полиция пресекла деятельность 420 членов ОПГ, что на 14,4% больше, чем в 2024 году. Раскрыто 2104 преступления, к которым причастны организованные группировки.

Как уже сообщал «Новый День», одним из самых громких уголовных дел 2025 года стало дело бывшего руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и его земляков. Оно вызвало широкий общественный резонанс и международный скандал со стороны Азербайджана.

На скамье подсудимых оказались Шахин Шыхлински, Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001 и 2011 году и приговорили к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 22 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube