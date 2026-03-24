В Свердловской области не хватает 44% сотрудников ППС и 33% участковых

По итогам 2025 года некомплект личного состава ГУ МВД Свердловской области увеличился и превысил 26%.

Как рассказал на заседании заксо начальник ГУ МВД Александр Мешков, сейчас в Свердловской области не хватает почти 5500 человек. Если в 2023 году некомплект составлял 19,3%, а в 2024 – 22,8%, то по итогам 2025 года – уже 26,4%. Сложнее всего ситуация а в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. В патрульно-постовой службе не хватает 43,9% сотрудников, подразделениях по борьбе с наркотиками – 34,5%, службе участковых уполномоченных – 32,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

