российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 марта 2026, 13:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Свердловской области не хватает 44% сотрудников ППС и 33% участковых

По итогам 2025 года некомплект личного состава ГУ МВД Свердловской области увеличился и превысил 26%.

Как рассказал на заседании заксо начальник ГУ МВД Александр Мешков, сейчас в Свердловской области не хватает почти 5500 человек. Если в 2023 году некомплект составлял 19,3%, а в 2024 – 22,8%, то по итогам 2025 года – уже 26,4%. Сложнее всего ситуация а в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. В патрульно-постовой службе не хватает 43,9% сотрудников, подразделениях по борьбе с наркотиками – 34,5%, службе участковых уполномоченных – 32,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,