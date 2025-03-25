Некомплект личного состава полиции в крупных городах составляет 25-30%

В полиции Свердловской области растет некомплект личного состава, к концу 2024 года он составил более 4,5 тысячи человек.

Об этом рассказал депутатам заксо начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков. Самая сложная ситуация, по его словам, в индустриально развитых городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском, Новоуральске, Первоуральске, Верхней Салде, Заречном. Здесь некомплект личного состава – 25-30%.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Более стабильная ситуация – в Сухом Логу, Красноуфимске, Тугулыме, Артемовском, Камышлове.

«Нагрузка колоссальная, а учитывая отпуска, больничные, командировки, она возрастает в разы», – подчеркнул Мешков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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