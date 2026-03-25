Началось. Адвокат предупредил о внимании налоговой к переводам на карту

Контролирующие органы все чаще стали обращать внимание на переводы физлиц с карты на карту. При этом их интересуют не разовые операции, а системные платежи. Об этом рассказал адвокат Евгений Воробьев. «Эпоха, когда можно было годами получать деньги просто на карту, и это никто не видел, – заканчивается. Теперь видят не перевод. Теперь видят систему дохода», – подчеркнул он.

Речь идет о предложении Минфина: ведомство хочет выстроить систему, при которой ФНС и Центробанк будут регулярно обмениваться данными по переводам физлиц.

«Раньше налоговая могла получить информацию по счетам, только если уже идет проверка либо есть решение или отдельное согласование. Сейчас хотят по-другому: без проверок, без лишней бюрократии, а разу по сигналу. ЦБ анализирует потоки денег, видит подозрительную модель поведения, передает данные в ФНС, дальше налоговая уже смотрит глубже», – отметил адвокат.

По его словам, контролирующие органы будут интересовать не разовые переводы, а систематические, за которыми может скрываться перевод серой зарплаты, передача денег за аренду помещения, получение выручки при розничной торговле.

Кроме того, прозрачности добавила привязка к ИНН. «Теперь все счета, переводы и доходы будут жестко привязаны к конкретному человеку через ИНН. Фактически формируется единая картина: кто, сколько и за что получает», – объяснил он.

Получателям переводов придется объяснять происхождение денег, а если это невозможно – оплачивать налог и штраф. «И тут начинается выбор. Либо уход в «нал». Либо регистрация как самозанятый и 4-6% за спокойствие. Скорее всего, будет и то и другое», – спрогнозировал адвокат.

Екатеринбург, Елена Сычева

