15-летнего подростка будут судить по обвинению в убийстве женщины из хулиганских побуждений

В Пригородный районный суд Свердловской области направлено уголовное дело по резонансному убийству женщины, в котором обвиняется 15-летний подросток, житель поселка Горноуральский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», убийство было совершено 6 января 2026 года. Подросток зашел в чужой подъезд и внезапно набросился с ножом на 47-летнюю местную жительницу. Раненая в живот женщина смогла добраться до своей квартиры, родные вызвали скорую помощь, но через 6 дней пострадавшая умерла в больнице.

Подросток был задержан. Сначала его отправили под домашний арест, но он, нарушив избранную меру пресечения, покинул дом, после чего 21 января его заключили под стражу.

Горноуральский, Елена Владимирова

