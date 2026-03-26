российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2026, 13:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Стали известны даты проведения выставки «Иннопром-2026»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной выставки «Иннопром» в 2026 году. Мероприятие состоится с 6 по 9 июля на площадке «Екатеринбург Экспо».

Как ранее сообщалось, страной-партнером выставки в этом году станет Индонезия. Прошлый «Иннопром» собрал представителей 11 тысяч компаний, инвесторов и делегатов из более чем 60 стран мира. За 4 дня экспозицию посетили 50 тысяч человек, а участники подписали более 50 соглашений.

Также утверждены даты проведения форума «Города России», мероприятие состоится 26 и 27 ноября в Конгресс-центре. Юбилейный десятый форум примет руководителей федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, представителей бизнеса и науки, а также экспертов из других стран, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,