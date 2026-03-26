Стали известны даты проведения выставки «Иннопром-2026»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной выставки «Иннопром» в 2026 году. Мероприятие состоится с 6 по 9 июля на площадке «Екатеринбург Экспо».

Как ранее сообщалось, страной-партнером выставки в этом году станет Индонезия. Прошлый «Иннопром» собрал представителей 11 тысяч компаний, инвесторов и делегатов из более чем 60 стран мира. За 4 дня экспозицию посетили 50 тысяч человек, а участники подписали более 50 соглашений.

Также утверждены даты проведения форума «Города России», мероприятие состоится 26 и 27 ноября в Конгресс-центре. Юбилейный десятый форум примет руководителей федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, представителей бизнеса и науки, а также экспертов из других стран, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

