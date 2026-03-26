Названы самый чистый и самый грязный районы Екатеринбурга

Качество весенней уборки в разных районах Екатеринбурга существенно отличается. Среди отличников – Кировский район, в аустайдерах – Ленинский.

«Подводя промежуточные итоги подготовки к месячнику чистоты, внутренний аудит сделал вывод: все зависит от того, как работает районная администрация. Так вот: если в Кировском работают быстро, реагируют на обращения граждан и в принципе знают свою территорию, то в других районах уборкой занимаются ждуны. А антирейтинг уже не первый год подряд возглавляет Ленинский район», – сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже писал «Новый День», из-за теплой погоды уборочная техника ДЭУ частично уже переведена на летний режим работы. «Мы приложим все усилия, чтобы очистить тротуары и проезжую часть от скопившейся грязи. А к 1 апреля завершим перевод на летний режим работы полностью всей техники», – пообещал накануне вице-мэр Александр Толкачев, ответственный за благоустройство и состояние дорог.

Екатеринбург, Елена Владимирова

