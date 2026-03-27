Гостиницу-призрак «Мадрид» передали в управление ДОМ.РФ

Знаменитый памятник конструктивизма, гостиницу «Мадрид» на Уралмаше передали в управление ДОМ.РФ. После проведения подготовительных процедур компания проведет торги для потенциальных инвесторов, которые должны будут вернуть объект к жизни, сообщили в пресс-службе организации.

«ДОМ.РФ последовательно занимается вовлечением в оборот неиспользуемого федерального имущества, в том числе объектов культурного наследия, создавая условия для их восстановления и возврата в современную экономическую жизнь. По итогам очередного заседания правкомиссии нам переданы в том числе памятники истории и архитектуры, расположенные в Республике Башкортостан, в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, в Свердловской, Тверской и Ярославской областях. Среди них – здание полицейского управления 1928 года в Советске, гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге, а также особняк барона Александра Штиглица в Санкт-Петербурге», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.PФ Денис Филиппов.

Как уже писал «Новый День», «Мадрид» был построен в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается.

В октябре 2023 года здание отдали в аренду ООО «Гранд Мадрид», но компания не приняла никаких мер для его сохранности, поэтому в конце 2025 года Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгло договор аренды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

