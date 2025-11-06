Гостиница-призрак «Мадрид» потеряла еще один шанс на восстановление

В ближайшее время Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгнет с ООО « Гранд Мадрид» договор аренды заброшенной гостиницы – памятника свердловского конструктивизма. Причина – неисполнение арендатором обязательств по реставрации здания.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, который запросил информацию о «Мадриде» в Агентстве по управлению и использованию памятников. «Предприятие, которое намеревалось восстановить здание, ничего не стало делать. Вследствие этого властям придется разрывать с ним договор», – написал он. В документе говорится, что ООО «Гранд Мадрид» должно было до 16 октября предоставить в агентство проектную документацию по сохранению памятника, но не сделало этого. В адрес арендатора направлено уведомление о расторжении договора аренды с 1 декабря 2025 года.

Напомним, здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается. В октябре 2023 года здание отдали в аренду ООО «Гранд Мадрид», но компания не приняла никаких мер для его сохранности. В ночь на 2 августа 2025 года в «Мадриде» случился пожар.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

