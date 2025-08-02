В памятнике культуры – гостинице «Мадрид» случился пожар (ФОТО)

Сегодня ночью на Уралмаше загорелся объект культурного наследия – заброшенная гостиница «Мадрид».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар в 03:34. На площади 50 кв.м горел мусор, повреждены перекрытие и перегородки. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе пожарно-спасательные мотоциклы.

В 04:27 огонь локализован, в 05:05 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:20 (мест).

Напомним, здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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