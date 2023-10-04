Гостиницу-призрак «Мадрид» возьмет в аренду ООО из Москвы

Аукцион за право арендовать памятник федерального значения «Гостиница Мадрид» за 1 рубль в год не состоялся: заявку подала только одна организация.

Как сообщается на портал ГИС «Торги», взять объект в аренду изъявило желание ООО «Гранд-Мадрид», зарегистрированное в Москве. В протоколе рассмотрения заявок говорится: «Заключить договор аренды с ООО «ГРАНД-МАДРИД» на условиях и в порядке, указанных в документации об аукционе, установив ежемесячную арендную плату не ниже начального (мин.) размера ежемесячной арендной платы, указанной в извещении о проведении аукциона».

Напомним, срок аренды – 49 лет. Арендатор должен будет провести работы по сохранению объекта.

Как уже сообщал «Новый День», здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается.

В 2017 году здание сдали в аренду на 50 лет за 1 рубль в год. Тогда им заинтересовалась российско-китайская компания, которая хотела оборудовать там Дом российско-китайской дружбы имени Мао. Проект заглох в период пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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