Заброшенную гостиницу «Мадрид» снова выставили на торги за 1 рубль

Памятник федерального значения «Гостиница Мадрид» снова выставили на торги: желающим предлагается взять его в аренду за символическую плату – 1 рубль в год. Взамен арендатор должен будет провести работы по сохранению объекта. Объявление о проведении аукциона размещено на портале ГИС «Торги». Там указано, что общая площадь здания – 9 210,5 кв.м, кадастровая стоимость – 249 млн 961 тысяча рублей. Начальная цена лота – 1 рубль, шаг аукциона – 5 копеек. Торги назначены на 4 октября.

Как уже сообщал «Новый День», здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один «не потянул» здание полностью. Последние годы оно просто разрушается.

В 2017 году здание сдали в аренду на 50 лет за 1 рубль в год. Тогда им заинтересовалась российско-китайская компания, которая хотела оборудовать там Дом российско-китайской дружбы имени Мао. Проект заглох в период пандемии коронавируса.

Тем не менее, в мае 2023 года глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил: «Мы показали «Мадрид» губернатору и главе города, они заинтересовались. Я думаю, следующий шаг – это восстановление гостиницы». Никаких подтверждений этому со стороны губернатора пока не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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