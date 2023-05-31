российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 мая 2023, 15:38 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. «Мадрид» – гостиница-призрак

Факт 123. Одним из символов Орджоникидзевского района города является заброшенная гостиница «Мадрид», история которой насчитывает уже почти 90 лет.

Здание было построено в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей для специалистов Уралмашзавода, затем его решили передать испанским беженцам – тогда и возникло название «Мадрид». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не смог содержать здание полностью.

Сейчас здание заколочено и просто разрушается. Последними «Мадридом» заинтересовались китайцы в 2017 году – они хотели оборудовать там Дом российско-китайской дружбы имени Мао. Проект заглох в период пандемии коронавируса.

Тем не менее, глава района Роман Кравченко заявил: «Мы показали «Мадрид» губернатору и главе города, они заинтересовались. Я думаю, следующий шаг – это восстановление гостиницы».

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

В Екатеринбурге установят рекламные щиты с известными горожанами (ФОТО) / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь разработали первый в стране антибиотик / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошел последний в стране love-парад / 300 фактов о Екатеринбурге: студенческие годы Александра Башлачева прошли в общаге на Большакова / 300 фактов о Екатеринбурге: «Коляда-Plays» появился раньше «Коляда-театра» / 300 фактов о Екатеринбурге. Рок-клуб «Сфинкс» / 300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Гене Букину / 300 фактов о Екатеринбурге: старейший театральный фестиваль Урала

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,