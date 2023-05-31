300 фактов о Екатеринбурге. «Мадрид» – гостиница-призрак

Факт № 123. Одним из символов Орджоникидзевского района города является заброшенная гостиница «Мадрид», история которой насчитывает уже почти 90 лет.

Здание было построено в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей для специалистов Уралмашзавода, затем его решили передать испанским беженцам – тогда и возникло название «Мадрид». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не смог содержать здание полностью.

Сейчас здание заколочено и просто разрушается. Последними «Мадридом» заинтересовались китайцы в 2017 году – они хотели оборудовать там Дом российско-китайской дружбы имени Мао. Проект заглох в период пандемии коронавируса.

Тем не менее, глава района Роман Кравченко заявил: «Мы показали «Мадрид» губернатору и главе города, они заинтересовались. Я думаю, следующий шаг – это восстановление гостиницы».