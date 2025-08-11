Арендатор гостиницы-призрака «Мадрид» не спешит его реставрировать (ДОКУМЕНТ)

Здание объекта культурного наследия, бывшая гостиница «Мадрид», сейчас находится в аренде у ООО «Гранд-Мадрид», однако арендатор не спешит вкладываться в его сохранение.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, который запросил информацию о «Мадриде» в Агентстве по управлению и использованию памятников.

«Как следует из ответа, пару лет назад объект культурного наследия сдали в аренду ООО «Гранд-Мадрид». Фирма должна до середины октября 2025 года подготовить и согласовать проектную документацию, положенную для работ. После чего у нее будет еще пять лет на ремонт, реставрацию. Вот только, по информации госучреждения месячной давности, коммерсанты не спешат выполнять свои обязательства», – пишет парламентарий.

Добавим, если арендатор не исполнит свои обязательства, договор может быть расторгнут досрочно.

Напомним, здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается. В ночь на 2 августа 2025 года в нем случился пожар.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube