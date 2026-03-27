Вырос интерес уральцев к «Коляда-театру» и Дому актера

В марте жители Свердловской области стали чаще интересоваться культурными событиями, в частности, театральными спектаклями.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», трафик сайтов екатеринбургских театров в марте увеличился на 20% по сравнению с началом года, и от недели к неделе продолжает расти.

Самыми популярными у уральцев оказались Свердловский театр драмы (более 40% от общего объема данных); «Урал Опера Балет» – Екатеринбургский театр оперы и балета (35%); «Коляда-театр» (13%).

При этом по сравнению с началом года наибольшую динамику продемонстрировал Дом актера – трафик на ресурс учреждения вырос в 2,4 раза по сравнению с январем. Интерес к «Коляда-театру» в марте вырос на 73%.

Основной трафик – более 80% – сгенерировали сами свердловчане. Среди тех, кто заинтересовался постановками в Екатеринбурге, – москвичи, петербуржцы, челябинцы, югорчане и пермяки. Планируют поездку на свердловские премьеры также жители Самарской, Кировской областей и Кузбасса.

Как уже писал «Новый День», руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда скончался 2 марта. Его коллектив заверил, что продолжит работу и отменять спектакли не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

