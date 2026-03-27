Экс-директора Фонда жилищного строительства будут судить за хищение 83 млн рублей

Бывшего директора ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» Оксану Вохминцеву, ее заместителя и бывшего руководителя ООО «Жилые кварталы» будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с июля 2018 года по март 2020-го участники преступной группы похитили свыше 82,9 млн рублей, выделенных на приобретение квартир для детей-сирот.

По версии следствия, фонд заключил 21 государственный контракт на приобретение 105 квартир в возведенном ООО «Жилые кварталы» многоквартирном доме в Нижних Сергах на общую сумму свыше 176 млн рублей при их рыночной стоимости около 93 млн рублей. Областной бюджет понес ущерб свыше 82,9 мл рублей.

Уголовные дела будут направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

