В Екатеринбурге судят чиновника, по вине которого 33 сироты вовремя не получили жилье

В Кировском райсуде Екатеринбурга началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении заместителя директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Игоря Дорофеева.

Как сообщили в пресс-службе суда, Дорофеев обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере и взлоупотреблении должностными полномочиями.

По версии обвинения, «Фонд жилищного строительства» с 2018 по 2020 год заключил 21 государственный контракт на покупку 105 квартир в доме, возведенном ООО «Жилые кварталы» в Нижних Сергах, на общую сумму свыше 176 млн рублей при их реальной рыночной стоимости около 93 млн рублей. Областной бюджет понес ущерб на сумму свыше 82,9 млн рублей, которую сообщники присвоили. В результате значительно снизился объем жилья, приобретаемого Свердловской областью для детей-сирот, что повлияло на своевременное обеспечение жильем 33 человек.

Дорофеев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Заседание отложено на 30 апреля, 09:30.

Напомним, также подсудимыми по этому делу являются бывший директор ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева и бывший руководитель ООО «Жилые кварталы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube