В Екатеринбурге появится улица Николая Коляды

В честь драматурга, режиссера и актера Николая Коляды назовут одну из новых улиц в Екатеринбурге. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», комиссия по топонимике только что приняла такое решение.

Улица Николая Коляды расположится в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района, рядом с улицами кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова. Напомним, Николай Коляда скончался 2 марта. На церемонию прощания с ним в «Коляда-театре» пришли сотни екатеринбуржцев. Драматурга похоронили на Широкореченском кладбище.

Екатеринбург, Елена Владимирова

