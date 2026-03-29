Воскресенье, 29 марта 2026, 12:54 мск

Благоустройство набережной Исети и Ольховки начнется с 1 апреля

Власти Екатеринбурга закрывают пешеходный проход по набережной рек Исети и Ольховки, от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова. Ограничения связаны со стартом благоустройства на этом участке и продлятся с 1 апреля по 15 ноября.

«На период проведения работ предусмотрен альтернативный пешеходный маршрут по улицам Гражданской и Колмогорова. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 2025 году екатеринбуржцы проголосовали за благоустройство этой территории по программе «Комфортная городская среда». В марте администрация Екатеринбурга, получив федеральный грант, заключила муниципальный контракт на проведение работ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

