Благоустройство набережной Исети и Ольховки начнется с 1 апреля

Власти Екатеринбурга закрывают пешеходный проход по набережной рек Исети и Ольховки, от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова. Ограничения связаны со стартом благоустройства на этом участке и продлятся с 1 апреля по 15 ноября.

«На период проведения работ предусмотрен альтернативный пешеходный маршрут по улицам Гражданской и Колмогорова. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 2025 году екатеринбуржцы проголосовали за благоустройство этой территории по программе «Комфортная городская среда». В марте администрация Екатеринбурга, получив федеральный грант, заключила муниципальный контракт на проведение работ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube