Бывший налоговый инспектор приговорен к 8 годам колонии за 325 тысяч рублей взяток

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему налоговому инспектору Руслану Шаехову.

Как сообщили в пресс-службе суда, Шаехов был признан виновным в 6 эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и в одном – по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Взятка в крупном размере». В общей сложности он получил от семи взяткодателей 325 тысяч рублей, в одном случае сумма превысила 150 тысяч.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что Шаехов с 2018 года по 2023 год должен был следить за наличием либо отсутствием контрольно-кассовой техники в торговых павильонах и получал взятки от их владельцев за возможность нарушать правила торговли.

Экс-налоговика приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. Кроме того, бывшему инспектору запрещено занимать должности в налоговых органах, связанные с функциями представителя власти, на срок 7 лет.

Как уже писал «Новый День», похожее уголовное дело в Екатеринбурге рассматривали в декабре 2025 года, но там подсудимый остался на свободе. В 2019-2023 годах налоговый инспектор выявлял в своем районе продавцов, торгующих овощами, фруктами и шаурмой без необходимых документов и кассовых аппаратов, и предлагал им «договориться», чтобы не было проблем. Каждый торговец ежемесячно переводил ему на карту 2-3 тысячи рублей. Общая сумма взяток превысила 150 тысяч рублей. Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 3 млн руб., с лишением права занимать должности в органах налоговой службы на срок 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

