Стартовала Вербная неделя

30 марта у православных началась шестая неделя Великого поста, называемая Вербной.

В ближайшие семь дней состоятся два значимых церковных события: Лазарева суббота и праздник Входа Господня в Иерусалим. Четвертого апреля верующие вспоминают евангельское чудо воскрешения Лазаря, скончавшегося за четыре дня до прибытия Иисуса в Иерусалим. Постный устав в этот день допускает употребление рыбной икры, а в праздник Входа Господня в Иерусалим разрешается рыба.

Вечером в субботу проходит всенощное бдение в преддверии Вербного воскресенья. Верующие приносят на службу веточки вербы для освящения. Утром пятого апреля, в день праздника, впервые за период поста совершается литургия Иоанна Златоуста, во время которой также освящается верба.

Рацион шестой недели поста включает каши, овощные и грибные блюда, супы, свежие плоды, ягоды, постные хлебобулочные изделия и макароны, орехи, мед, варенье, горький шоколад. Рыба, икра и морепродукты допускаются в строго определенные дни. Под запретом остаются мясные продукты, птица, яйца, молочная продукция, животные жиры, выпечка с молоком, молочный шоколад и прочие десерты.

12 апреля православные отметят Пасху.

Екатеринбург, Елена Васильева

