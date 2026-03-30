Роддом ГКБ № 40 закроют на дезинфекцию и ремонт

Роддом ГКБ № 40 в июне закроется на плановую дезинфекцию. В этот же период будут отремонтированы и преображены родовые палаты. «Дизайн уже согласован, и есть надежда, что уже к июлю екатеринбуржцы получат роддом в совершенно новом формате», – рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Как уточняет пресс-служба министерства здравоохранения, речь идет о салютогенном дизайне – подходе, при котором окружающая среда напрямую влияет на здоровье и самочувствие. Женщина в родах должна ощущать комфорт и уют, а не атмосферу больницы. Первыми новый формат оценили в феврале мамы, рожавшие в Первоуральском межтерриториальном перинатальном центре, где уже открылись обновленные палаты. «В планах властей Свердловской области – распространить салютогенный дизайн на другие крупные родильные дома региона: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Каменске-Уральском», – говорится в сообщении.

Совместно с компанией «Сима-ленд» региональный минздрав разработал тематические концепции палат: лес, море, античный дворец, сады и другие. В каждой палате будут туалет, ванна и шведская стенка, а также все необходимое для комфортного партнерского присутствия.

Для справки. Салютогенный дизайн – это подход к дизайну, направленный на создание пространства, поддерживающего здоровье и благополучие людей. Он может применяться в разных сферах: в дизайне жилых зданий, офисов, общественных пространств, медицинских организаций.

Направление салютогенного дизайна возникло на пересечении социальных наук и здравоохранения. Оно уходит корнями в работы израильско-американского социолога Аарона Антоновского, который в 1970-х годах пытался понять, как люди сохраняют здоровье в экстремальных условиях, несмотря на психологические травмы и стресс.

Екатеринбург, Елена Васильева

