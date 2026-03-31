Часть улицы Пушкина станет сквером

Уже в этом году в центре Екатеринбурга может появиться новая рекреационная зона с зелеными насаждениями и велодорожками.

Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», четырехполосную улицу Пушкина сузят до двухполосной, а освободившуюся часть отдадут пешеходам. Инициатор этого проекта – первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Работы постараются закончить уже в этом году.

На реализацию проекта планируется потратить до 300 млн рублей. После преображения улицы Пушкина логическим продолжением нового сквера станет сквер имени Попова, а за ним – Литературный квартал с выходом в парк у Храма на Крови и ККТ «Космос».

Екатеринбург, Елена Владимирова

