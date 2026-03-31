российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 марта 2026, 09:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Часть улицы Пушкина станет сквером

Уже в этом году в центре Екатеринбурга может появиться новая рекреационная зона с зелеными насаждениями и велодорожками.

Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», четырехполосную улицу Пушкина сузят до двухполосной, а освободившуюся часть отдадут пешеходам. Инициатор этого проекта – первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Работы постараются закончить уже в этом году.

На реализацию проекта планируется потратить до 300 млн рублей. После преображения улицы Пушкина логическим продолжением нового сквера станет сквер имени Попова, а за ним – Литературный квартал с выходом в парк у Храма на Крови и ККТ «Космос».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,