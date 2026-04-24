Капремонт улицы Пушкина в Екатеринбурге обойдется почти в полмиллиарда рублей

Администрация Екатеринбурга разместила тендер на проведение капитального ремонта улицы Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Начальная цена контракта – 472 миллиона рублей. В эту сумму также входит стоимость проектно-изыскательных работ. Заявки от подрядчиков принимаются до 13 мая.

Ранее канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, рассказал, как выглядит проект реконструкции улицы Пушкина.

Четырехполосную проезжую часть сократят до двух полос. Освободившуюся часть переоборудуют под пешеходную зону с велодорожками и озеленением. Курировать проект будет первый вице-мэр Рустам Галямов. Предполагается, что капремонт будет проведен в текущий теплый сезон.

После преображения улицы Пушкина ее логическим продолжением станет сквер имени Попова и далее Литквартал с выходом в парк у ККТ «Космос» и Храма на Крови.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

