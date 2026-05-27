На улице Пушкина появится пешеходная аллея

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы Пушкина.

Будет обновлен участок от проспекта Ленина до улицы Малышева длиной 390 метров и площадью 5,2 тысячи квадратных метров. «Умеренная интенсивность транспортного потока на улице Пушкина позволяет создать еще одну прогулочную зону в историческом центре города, находящуюся в непосредственной близости от значимых общественных объектов. Для этого четырехполосную проезжую часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят несколько десятков деревьев, более 10 тысяч кустарников и газоны, установят скамейки и урны, проложат велодорожку шириной 3 метра и длиной 330 метров», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Подряд на благоустройство улицы Пушкина выиграла компания АО «Трест Уралтрансспецстрой». Общая стоимость работ составит почти 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время, окончание ремонта планируется летом 2027 года. Однако подрядчик собирается выполнить работы с опережением графика, уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

