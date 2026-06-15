Движение транспорта на улице Пушкина закроют с 20 июня

Благоустройство улицы Пушкина, где планируют разбить прогулочную аллею, начнется 20 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Движение транспорта будет закрыто на участке от Малышева до дома № 11 по улице Пушкина. Ограничения продлятся по 1 сентября. Для пешеходов организуют безопасные проходы: благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной, свободной от работ стороне.

Как сообщал «Новый День», работы затронут участок длиной 390 метров и площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Четырехполосную проезжую часть улицы Пушкина сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кустарники, обустроят газон, установят скамейки и урны. Также городские власти обещают проложить по аллее велодорожку шириной 3 метра и длиной 330 метров. Подряд на благоустройство улицы Пушкина выиграла компания АО «Трест Уралтрансспецстрой». Общая стоимость работ составит почти 472 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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