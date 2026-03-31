В центре Екатеринбурга проклюнулись тюльпаны и горный лук

Аномально теплая для марта погода, стоящая на Урале, заставила раньше времени пробудиться ото сна растения. Так, в центре города на набережной Рабочей Молодежи во дворе жилого дома за гимназией № 9 прохожие увидели сегодня утром проклюнувшиеся тюльпаны и горный лук. Местные жители сообщают: тюльпаны во дворе обычно зацветают к 9 мая, так что в этом году они как минимум на месяц опередили привычные сроки.

Согласно прогнозу погоды, начало апреля на Урале будет теплым, температура воздуха не будет опускаться ниже нуля ночью, а днем будет подниматься выше +15 °C. Так что уральцы имеют все шансы порадоваться первой листве и цветам раньше привычных сроков.

Екатеринбург, Елена Васильева

