Апрель на Урале будет теплее обычного

Весна в Свердловской области ожидается теплее, чем обычно. Согласно прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха в апреле на Среднем Урале ожидается более чем на 1° выше средних многолетних значений. Климатическая норма при это составляет +1,+3°, а на юге области до +5°. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы (обычно это 28-40 мм).

Ранее уральские ученые отмечали, что из-за изменений климата происходит «недолив» осадков, особенно на юге Свердловской области. Как отмечал ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов, за последние 30 лет уральская почва недополучила 1,5 тонны воды на квадратных метр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

