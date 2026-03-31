Ушло в суд дело о разбойном нападении на звезду советского фильма «Финист – ясный сокол»

В Красноуральский городской суд поступило уголовное дело в отношении Артема Валеева и Глеба Дербенева, обвиняемых в разбойном нападении на Вячеслава Воскресенского – советского актера театра и кино, сыгравшего главную роль в фильме 1975 года «Финист – ясный сокол».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, уголовное дело находится в производстве судьи Ольги Солобоевой. Слушание дела назначено на 7 апреля в 15 часов.

Нападение на 77-летнего актера было совершено в октябре 2025 года. Вячеслав Воскресенский рассказывал изданию «КП-Екатеринбург», что он сам открыл грабителям дверь. Одного из молодых людей он знал в лицо – тот часто приходил в гости к соседу актера. «Говорит: «Здравствуй, батя. Дай молоток!» Я решил пошутить: «От молотка и лома нет приема». И тут он делает полшага назад и бьет меня прямым ударом в челюсть. Я, конечно, вырубаюсь сразу. Падаю. Жена у меня инвалид первой группы, колясочница, в истерике кричит: «Что вы творите, перестаньте, прекратите!» Я лежу на спине в прихожей. Открываю глаза, он уже на мне сидит. Лицо как у зверя. Кричит: «Дай деньги на наркоту! У тебя есть! Я знаю. Дай деньги!» – рассказал актер.

Красноуральский городской суд 28 октября заключил Глеба Дербенева под стражу. Ему предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище (п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Вячеслав Воскресенский стал звездой в СССР после выхода фильма «Финист – ясный сокол», других заметных ролей в кино у него не было. Позже актер работал в Свердловском драмтеатре, на Свердловской киностудии, в начале 2000-х – в клубе Госпиталя ветеранов войн. С 2011 года живет в Красноуральске.

Красноуральск, Елена Владимирова

