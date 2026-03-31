За теракт на железной дороге уральские подростки получили 18 лет колонии на троих

Вынесен приговор трем подросткам, совершившим террористический акт на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, двое 16-летних и один 18-летний юноша признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой).

Следствием установлено, что в июле 2024 года подростки подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов на Свердловской магистрали, что повлекло ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Интернет-вербовщики заплатили им за это 40 тысяч рублей. Подростки были оперативно задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

Ущерб возместили родители виновных.

Старший из фигурантов приговорен к 6 годам в колонии общего режима, двое младших – к 6 годам в воспитательной колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

