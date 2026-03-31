Стало известно, как двухлетние малыши сбежали из садика

Кнопка на калитке детского сада, откуда вчера днем убежали двое двухлетних малышей, расположена на таком уровне, что ее легко может нажать маленький ребенок. Об этом рассказала «4 каналу» мама одного из детей.

По ее словам, дети сбежали с территории садика во время прогулки – просто воспитательница на пару минут отвлеклась на других воспитанников. О случившемся родителям беглецов сообщили уже после того, как детей нашли. При этом мамы обоих детей считают, что нельзя возлагать всю вину на одного воспитателя.

«В группе 21 ребенок, и один воспитатель. Есть приходящая няня, но это все равно очень тяжело. Здесь есть вопросы и к руководству, и к системе в целом. Плюс говорят, что охранник видел, как дети уходили, но ничего не сделал. Конечно, есть вопросы по безопасности – и к кнопке, и к контролю», – рассказала «4 каналу» мать второго ребенка.

Напомним, накануне в Екатеринбурге в районе улиц Шефская и Совхозная прохожие обнаружили двух маленьких детей, на вид около двух лет. Малыши заявили, что самостоятельно ушли из детского сада. Детей передали сотрудникам полиции, а те вернули их обратно в садик.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube