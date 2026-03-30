Понедельник, 30 марта 2026, 17:02 мск

На Эльмаше двухлетние малыши ушли из садика

Фото: 4 канал

Сегодня в Екатеринбурге в районе улиц Шефская и Совхозная прохожие обнаружили двух маленьких детей, на вид около двух лет. Малыши заявили, что самостоятельно ушли из детского сада. Детей передали сотрудникам полиции, сообщает телекомпания «4 канал».

Напомним, подобные случаи в городе уже бывали. 28 января в Академическом районе 3-летний мальчик самостоятельно оделся во время тихого часа в частном детском саду, вышел за пределы территории и дошел до дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,