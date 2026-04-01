В Свердловской области подано 28 тысяч заявлений о зачислении детей в первые классы

Сегодня с 00:00 до 08:00 жители Свердловской области подали через портал госуслуг более 28 тысяч заявлений о зачислении детей в первые классы.

Как сообщили в ДИПе, средняя скорость обработки заявок составила 40 заявлений в секунду, в пиковые моменты – до 82 заявлений в секунду. Всего к 08:00 было обработано более 15 тысяч заявлений в Екатеринбурге, более 1,8 тысячи в Нижнем Тагиле, более 1 тысячи в Первоуральске.

Из общего количества 9% заявлений оказались повторными: они появились, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка.

Напомним, приоритетное право при зачислении в первый класс получают дети военнослужащих, сотрудников национальной гвардии, участников добровольческих формирований, сотрудников полиции и органов внутренних дел, а также дети, чьи старшие братья или сестры уже учатся в той же школе, куда подано заявление.

Всего в Свердловской области осенью в первые классы пойдет 41 тысяча детей, в Екатеринбурге – 19 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube