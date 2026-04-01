В 23 школах Екатеринбурга места в первых классах кончились за полчаса

В администрации Екатеринбурга подвели первые итоги подачи заявлений о зачислении в первые классы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже в 00:30 количество поданных заявлений превышало количество открытых мест в 23 школах города: № 13, 18, 30, 31, 40, 41, 45, 53, 67, 68, 69, 91, 95, 104, 120, 130, 135, 161, 176, 184, 200, 300, 314.

В первые 2 минуты со старта записи в государственной информационной системе Свердловской области было зарегистрировано 2 770 уникальных заявлений. К 00:20 количество поступивших заявлений составило 12 640, а к 00:45 – уже 12 800 (из них 5 446 – от льготных категорий).

С 00:00 до 08:00 жители Свердловской области подали через портал госуслуг более 28 тысяч заявлений о зачислении детей в первые классы, из них 15 тысяч – в Екатеринбурге, более 1,8 тысячи – в Нижнем Тагиле, более 1 тысячи – в Первоуральске.

Накануне в мэрии напомнили, что в Екатеринбурге существует перечень объединенных территорий, дети с которых имеют право поступать не в одну, а в несколько школ. Таких участков в городе 53, а школ, привязанных к ним, – порядка 140. Если родители понимают, что, скорее всего, не попадут в первоначально выбранную школу, они могут отозвать свое заявление и подать документы в другое учебное заведение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

