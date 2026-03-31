В каждой пятой школе Екатеринбурга свободные места для первоклассников заканчиваются за 8 часов

В Екатеринбурге есть достаточно много школ, в которых количество заявлений о приеме детей в первые классы достигает количества выделенных для них мест за считанные часы.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель директора департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, к 8:00 утра 1 апреля необходимое количество заявлений от родителей первоклассников поступает в 29 школ из 160. Чиновница назвала некоторые из них. Это школы № 91, 300, 314, гимназии № 35 и 120. Есть и особо популярные учреждения, в которых места заканчиваются за полчаса.

Елена Кречетова напомнила, что многие горожане имеют возможность выбора из нескольких школ. В Екатеринбурге существует перечень объединенных территорий, дети с которых имеют право поступать не в одну, а в несколько школ. Таких участков в городе 53, а школ, привязанных к ним, – порядка 140. Если родители понимают, что, скорее всего, не попадут в первоначально выбранную школу, они могут отозвать свое заявление и подать документы в другое учебное заведение.

Как рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексей Сабуров, сайт госуслуг, через который подают заявления большинство родителей, входит в так называемый белый список, поэтому он должен быть доступен даже ночью и во время отключения мобильного интернета. Однако специалист все же рекомендовал для надежности использовать при подаче заявления не мобильный, а домашний интернет. Он также напомнил, что уведомление о приеме заявления должно прийти родителям в течение суток с момента его подачи.

Напомним, запись детей в первые классы стартует завтра, 1 апреля, в 00:00. Уже сейчас можно оформить черновик на «Госуслугах», чтобы в полночь просто отправить заполненное заявление.

На первом этапе, с 1 апреля по 30 июня, пройдет запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. Решение о зачислении детей в этом случае будет приниматься школами с 1 по 5 июля. Преимущество при зачислении имеют дети сотрудников ГУФСИН, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, полиции, военнослужащих, дети участников СВО. Кроме того, преимущества при зачислении в школу есть у детей, чьи братья и сестры уже обучаются в ней.

На втором этапе (с 6 июля по 5 сентября) можно будет записаться на свободные места. Информация о количестве мест для приема размещена на информационных стендах и на официальных сайтах школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

